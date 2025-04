Memphis critica VAR e punição por subir na bola: 'Estão fazendo errado'

O atacante Memphis Depay reclamou de uma falta de checagem do VAR durante a vitória do Corinthians sobre o Vasco e também detonou a regra criada pela CBF para punir jogadores por subir na bola.

Feliz com o jogo, meu gol assistência. Não sei o que o VAR fez, acho que no 1º tempo o VAR devia ter checado o [lance do] meu tornozelo, foi uma falta clara para vermelho, mas em vez disso preferem fazer regras sobre não subir na bola.

Memphis Depay, ao Prime Video

O Brasil é o país do futebol, não? Se continuarmos assim com dirigentes, de quem decide futebol, estamos fazendo as coisas erradas. Quero deixar claro: o Brasil é um país e que joga futebol, e futebol não joga só com os pés, também com a mente. [Eles] têm que fazer melhor trabalho.

O que aconteceu

Memphis criticou a atuação do VAR após uma falta de Lucas Piton que, na sua opinião, era para expulsão direta. Na marca dos 42 minutos do primeiro tempo, ele foi atingido pelo vascaíno e ficou estirado no chão reclamando de dores. O árbitro Anderson Daronco não marcou nada na jogada.

Memphis Depay comemora após marcar pelo Corinthians no jogo contra o Vasco, pelo Brasileirão Imagem: Ettore Chiereguini/Agif

O holandês também ironizou a orientação da CBF aos árbitros para punir com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola com os dois pés durante partidas. O camisa 10 corintiano fez tal gesto na final do Paulistão, contra o Palmeiras. O ofício da entidade máxima brasileira foi noticiado poucas horas antes de a bola rolar na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Brasileirão.

Nova regra da CBF

A CBF enviou um ofício a todas as federações e clubes filiados informando que orientou os árbitros a punirem com cartão amarelo os jogadores que subirem na bola com os dois pés durante partidas, além de marcar tiro livre indireto a favor da equipe adversária.

A Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada [jogador subir na bola com os dois pés], deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo.

CBF, em ofício enviado ontem a clubes e federações

A CBF afirmou que tal provocação causa "transtorno e confrontos generalizados" nas partidas, além de oferecer risco de lesão para o jogador e prejudicar a imagem do esporte. A entidade também disse que o "comportamento específico" é passível de punição por desrespeito ao jogo e ser classificado como conduta antidesportiva.

Um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando a imagem do esporte. Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

CBF, em ofício

Soteldo pisa na bola durante Santos x Vasco; ato gerou confusão na Vila Belmiro Imagem: Reprodução/Globo

O movimento polêmico não é novidade no futebol brasileiro, mas só foi enquadrado como conduta antidesportiva agora. Em 2023, Soteldo subiu na bola durante a vitória do Santos sobre o Vasco, pelo Brasileirão. Após o ato, vascaínos foram tirar satisfação com o venezuelano, assim como ocorreu com palmeirenses depois da atitude de Memphis, em março.

Veja a íntegra do ofício

"Prezados presidentes [das federações]

Servimo-nos do presente para tratar de um tema em evidência que, em tese, gera impactos negativos ao nosso esporte. Isso é causado por um comportamento específico que tem provocado transtorno no ambiente de jogo, produzindo confrontos generalizados, prejudicando sobremaneira a imagem do esporte que tem larga abrangência nacional e internacional.

Trata-se de um jogador subir na bola com os dois pés, com o intuito de provocação à equipe adversária. Fato este que, além do risco de lesão para o próprio jogador, gera transtornos generalizados nas partidas.

Diante desse fato, a Comissão de Arbitragem da CBF comunica que tal conduta é passível de punição por desrespeito ao jogo, conforme positiva o Livro de Regras.

Senão vejamos:

Infrações por conduta antidesportiva:

Há diferentes circunstância em que um jogador deve ser advertido com cartão amarelo por conduta antidesportiva, entre as quais:

- Mostrar falta de respeito pelo futebol.

Desde modo, a Comissão de Arbitragem da CBF orientou os árbitros que, ao identificar a atitude outrora citada, deverá sancioná-la com um tiro livre indireto a favor da equipe adversária, a ser cobrado no local da infração, e advertir o infrator com cartão amarelo."