CEO da Superbet anuncia renovação com São Paulo até 2030 e diz que valor pode chegar a R$ 1 bi

O São Paulo terá a Superbet como patrocinadora-máster até 2030. O CEO da casa de aposta, Alexandre Fonseca, fez uma postagem no Instagram na noite deste sábado, anunciando a renovação ao lado do presidente do clube, Julio Casares. O novo acordo, segundo Fonseca, pode chegar até a R$ 1 bilhão dependendo de metas.

Segundo apurou o Estadão, o São Paulo vai receber um valor fixo de R$ 678 milhões com a renovação, com bônus que podem chegar até a R$ 1 bilhão. O acordo novo já faz o valor pago pela bet ao clube do Morumbi subir de R$ 54 milhões para R$ 78 milhões.

A projeção é que no último ano deste vínculo, em 2030, o clube receba R$ 140 milhões fixos. A bet tem estreitado relações com o São Paulo, sendo inclusive responsável por boa parte do salário do meia Oscar, principal contratação do clube nesta temporada.

O anúncio vem na semana em que deve ser oficializado o balanço de 2024 do São Paulo e constar nele um déficit de mais de R$ 280 milhões no último ano. Em quatro anos de gestão Casares, conforme mostrou levantamento feito pelo Estadão, a dívida do clube explodiu em mais de R$ 400 milhões, chegando próximo do R$ 1 bilhão atualmente.