Dois ex-Corinthians marcam, e Grêmio é superado fora de casa pelo Ceará no Brasileirão

Neste sábado, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio visitou o Ceará no Castelão e perdeu por 2 a 0. Os ex-Corinthians Pedro Raul e Matheus Araújo balançaram as redes para a equipe da casa.

Com a derrota, o Grêmio permaneceu com seis pontos, na sexta colocação da competição. Por outro lado, o Ceará, ao vencer, chegou aos quatro somados, na segunda posição da tabela, atrás apenas do Corinthians por critérios de desempate.

O Grêmio volta aos gramados na próxima terça-feira, às 19h (de Brasília), quando recebe o Clube Atlético Grau, na Arena do Grêmio, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. No próximo sábado, às 16h, o Ceará visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela terceira rodada do Brasileirão.

O placar foi inaugurado pelo Ceará aos 25 minutos do primeiro tempo. Ao receber pela ponta direita, Galeano carregou, entrou na área e cruzou. Lucas Esteves tentou afastar, mas desviou com a mão e o árbitro assinalou penalidade máxima. Pedro Raul assumiu a responsabilidade, cobrou e converteu.

Aos 13 minutos da etapa complementar, o Ceará quase aumentou a diferença. Após dominar na área, Pedro Raul girou, tirou o marcador e finalizou no canto esquerdo, mas acertou a trave gremista.

O Ceará ampliou a vantagem aos 50 minutos do segundo tempo. Em contra ataque rápido, Matheus Araújo aproveitou a subida do goleiro Volpi, arriscou de muito longe e foi feliz.

FICHA TÉCNICA



CEARÁ 2 X 0 GRÊMIO

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)



Data: 05 de abril de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Caio Max Augusto Vieira



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Matheus Bahia (Ceará); Francis Amuzu, Matias Arezo, Igor Serrote (Grêmio)



Gols: Pedro Raul, aos 25 minutos do 1°T / Matheus Araújo, aos 50 minutos do 2ºT (Ceará)

CEARÁ: Bruno Ferreira; Marllon, William Machado, Fabiano e Matheus Bahia; Dieguinho e Fernando Sobral (Lourenço); Galeano (Aylon), Lucas Mugni (Matheus Araújo) Fernandinho (Martínez); Pedro Raul



Técnico: Léo Condé

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo) e Villasanti; Pavón (João Pedro), Edenílson (Monsalve) e Amuzu (André Henrique); Arezo



Técnico: Quinteros