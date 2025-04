Ramón critica Daronco após ser expulso pela 3ª vez e desfalcar clássico

Ramon Díaz reclamou da arbitragem após a vitória do Corinthians sobre o Vasco. O técnico argentino recebeu cartão vermelho na partida, disse que Anderson Daronco foi quem mais o expulsou na carreira e lamentou que ficará fora do clássico contra o Palmeiras na próxima rodada.

Me surpreende que, na minha história futebolística, esse é o único árbitro que me expulsou três vezes. Eu falo com paixão, ele anulou dois goles e não disse absolutamente nada. Me faz perder o clássico, é um lindo espetáculo em que participamos todos, me expulsou e não disse nada.

Pelo contrário, dizia 'tranquilo' e, de repente, sacou o vermelho e não disse nada. Que não volte a repetir nem da minha parte nem da dele. Não é possível que me expulsou três vezes.

Ramón Díaz, técnico do Corinthians, na coletiva

O que aconteceu

Ramón foi expulso aos 37 minutos da etapa final, após o segundo gol anulado do Corinthians. Ele recebeu cartão vermelho direto por reclamação.

Foi a terceira vez que Anderson Daronco mandou o técnico argentino deixar a lateral do campo durante jogos. As outras duas expulsões foram em setembro de 2024, na derrota por 2 a 1 para o Botafogo, e em agosto de 2023, no empate por 1 a 1 com o Bragantino quando ainda comandava o Vasco.

Com isso, Ramón cumprirá suspensão no Dérbi com o Palmeiras na próxima rodada, no Allianz Parque. A partida está marcada para o sábado da semana que vem, dia 12, a partir das 18h30 (de Brasília).

Emiliano: Brasileirão é prioridade

O auxiliar Emiliano Díaz ressaltou que o Campeonato Brasileiro é a prioridade do Corinthians na temporada. Ele ponderou que a equipe seguirá brigando nas copas, mas cravou que evitar que o clube do Parque São Jorge volte a lutar contra o rebaixamento na liga nacional será o foco para evitar uma "catástrofe".

O filho de Ramón também destacou a atuação coletiva da equipe e desconversou sobre prazo de retorno para Garro e Hugo Souza. Ele mencionou as atuações de Igor Coronado e Breno Bidon, titulares, e as entradas de Maycon e Héctor Hernández no decorrer da partida.

Para nós o Brasileirão é sempre [prioridade]. Sempre priorizamos a liga, ainda mais que nos últimos anos o Corinthians vinha sofrendo, não queremos acontecer. Também vamos brigar nas copas, mas para nós sempre vai ser prioridade [a liga nacional]. Não quero nem falar do que aconteceu nos últimos anos. Sempre vamos dar prioridade ao Brasileirão. Podemos ser eliminados das copas, mas é uma catástrofe se acontece [o rebaixamento]. É algo lógico. Não tem rebaixamento na Copa, é uma liga muito difícil, baixa a guarda e já está na zona.

Emiliano Díaz