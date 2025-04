UFC Vegas 105: Istela Nunes perde quinta luta seguida e se complica no Ultimate

Istela Nunes segue sem saber o que é ter o braço erguido dentro do octógono mais famoso do mundo. Após um hiato de quase dois anos parada por conta de uma grave lesão sofrida no braço, a brasileira voltou à ativa neste sábado (5), no UFC Vegas 105. No entanto, seu retorno não teve o desfecho esperado. Diante de Loma Lookboonmee, a peso-palha (52 kg) paranaense acabou superada na decisão unânime dos juízes, amargando sua quinta derrota consecutiva na liga presidida por Dana White.

Com o novo tropeço, Istela complicou de vez sua situação dentro do UFC. Aos 32 anos, a especialista em muay thai pode ter feito sua última aparição na organização. Apesar de demonstrar bons momentos contra a rival tailandesa, Nunes perdeu por pontos. Agora, a striker do Paraná soma seis vitórias, seis derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado) no MMA profissional.

A luta

Agressivas, as atletas trocaram chutes na perna no início do combate. Com verdadeiras 'lambadas', Istela passou a incomodar Loma. Em resposta, a tailandesa conectou uma rápida combinação de boxe, terminando com um chute alto, que explodiu na guarda da brasileira. Em seguida, Nunes acusou ter sido alvo de uma dedada no olho da oponente, fazendo o árbitro interromper a luta por alguns segundos. Com interações de muay thai dentro do octógono, as pesos-palhas aceleraram o ritmo. Ao tentar buscar a queda, Lookboonmee acabou caindo por baixo, sendo alvo de golpes de Istela no 'ground and pound'.

Com maior envergadura, Nunes tentou se manter na média distância no início do segundo round. Loma, em contrapartida, tentava se aproximar e usar seu boxe. De olho em diminuir o ímpeto da adversária, a brasileira grampeou a tailandesa contra a grade. Na troca de forças, porém, Istela acabou sendo derrubada por Lookboonmee. A paranaense tentou atacar a rival com uma chave de calcanhar, bem defendida por Loma.

Istela conectou um belo direto no início do terceiro round. Em resposta, Loma atingiu a brasileira com uma sequência de boxe em linha. No 'clinch', a tailandesa conseguiu derrubar Nunes e cair por cima no centro do octógono. Apenas travando o duelo, Lookboonmee viu o árbitro mandar as atletas se reerguerem. Mas não demorou muito para que Istela ficasse novamente com as costas no chão, após sofrer nova queda.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:

Loma Lookboonmee venceu Istela Nunes por decisão unânime

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

