Brasil conquista três medalhas de ouro na Copa do Mundo de Boxe

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Brasil conquistou três medalhas de ouro na World Boxing Cup, a Copa do Mundo de boxe. O torneio acontece em Foz do Iguaçu.

Luiz "Bolinha" Oliveira, Jucielen Romeu e Yuri Falcão alcançaram o topo do pódio na competição.

O que aconteceu

Bolinha derrotou o polonês Pawel Branch e conquistou o título no masculino até 60kg . Na decisão, ele venceu com um nocaute no 3º round.

A luta começou apertada, comecei perdendo. No segundo round, consegui virar. Percebi que o adversário estava cansando e eu estava subindo. Pensei: 'agora, vou pegar ele', e fiz certo. A primeira pegou e foi à lona, Estou muito feliz. Mais uma medalha de ouro da Copa do Mundo. Tri... É a terceira! O Brasil merece Luiz Bolinha, ao Time Brasil

NOCAUTAÇO DO BRASIL! 🥊🇧🇷



Luiz Oliveira garantiu o ouro na #WorldBoxingCup com um nocaute lindo de esquerda contra o polonês Pawel Brach.



É o lugar mais alto do pódio pro #TimeBrasil! 💚



Coisa linda, Luiz! 👊#Boxe pic.twitter.com/VHk5QUNHrQ -- Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

Jucielen Romeu alcançou o topo do pódio no feminino até 57kg. A brasileira bateu a a vice-campeã olímpica Julia Szeremeta, da Polônia.

A gente vem muito bem e acredito que não será diferente em Los Angeles. Tivemos algumas mudanças para melra ainda mais a equipe. Estamos bem focados. Equipe com atletas experientes e outros novos chegando, com potencial enorme. Acredito que esses quatro anos, até chegar Los Angeles vamos só subir o nível (...). Atletas de alto nível. Estou feliz com meu desempenho e confiante para os próximos campeonatos Jucielen Romeu, ao Time Brasil

Yuri Falcão levou o título no masculino até 65kg. Ele venceu o indiano Jamwal Abhinash por decisão dos árbitros.

ANOTA MAIS UM OURO! 🥇🥊🇧🇷



A gigante Jucielen Romeu fez uma luta sólida e saiu vitoriosa por decisão dos juízes na #WorldBoxingCup, triunfando sobre a vice-campeã olímpica Julia Szeremeta, da Polônia.



Que lutaça, Jucielen! Bora! 👊



📺 Corre lá para o https://t.co/b3cm40IpH0 e… pic.twitter.com/MKvsQC6kf9 -- Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

Primeira competição internacional na nova categoria e sair campeão não tem resultado melhor. Vamos continuar o trabalho porque é só o começo do ano. Voltei com outra cabeça para a seleção brasileira de boxe, um passo de cada vez para chegarmos ao objetivo mais desejado, que é em Los Angeles. Vamos vamos caminhando, trabalhando para virem mais ouros pela frente Yuri Falcão, ao Time Brasil

Duas pratas

O Brasil conquistou ainda duas pratas. As duas derrotas nas decisões foram para atletas do Uzbequistão.

Kauê Belini perdeu para Fazliddin Erkinboev na final até 75kg. A decisão dos árbitros foi unânime.

MAIS OURO E MAIS DANÇA! 🥇🕺



Yuri Falcão garantiu mais um topo de pódio para o #TimeBrasil na #WorldBoxingCup, vencendo o indiano Jamwal Abhinash por decisão dos juízes.



Lutaça do brasileiro que tem nome de campeão! 🥊🇧🇷



📺 Continue assistindo às emoções do último dia da… pic.twitter.com/YWNSheKxDg -- Time Brasil (@timebrasil) April 5, 2025

Wanderley Pereira foi derrotado por Javokhir Ummataliev na final até 80Kg. A decisão dos árbitros foi dividida.