Santos x Bahia: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Santos recebe o Bahia neste domingo, na Vila Belmiro, em Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília).

O Peixe busca conquistar sua primeira vitória na competição após estrear com derrota. No último domingo, a equipe do técnico Pedro Caixinha perdeu de virada para o Vasco, por 2 a 1, no São Januário, no Rio de Janeiro.

Em transição física após lesão, Neymar deve seguir como desfalque. O craque, que nesta sexta-feira trabalhou com bola pela primeira vez, se recuperou de um edema na coxa esquerda, mas ainda busca aprimorar sua forma física.

O camisa 10 ficou de fora da estreia do Santos no Brasileiro, mesmo caso de Soteldo. O atacante colombiano, contudo, treinou normalmente durante a semana e reforça a equipe praiana.

PROGRAMAÇÃO DO FIM DE SEMANA: SÁBADO E DOMINGO ACOMPANHANDO OS JOGOS DA RODADA 02 ??? Diz aí, em que dia o seu time correrá atrás dos 3 pontos?! ? pic.twitter.com/cXoBPQNGiJ ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 2, 2025

Do outro lado, o Bahia chega para o jogo após empatar em 1 a 1 com o Internacional, na última quinta-feira, pela primeira rodada da Libertadores. O resultado foi o mesmo da estreia no Brasileirão, contra o Corinthians, no último domingo.

Para enfrentar o Santos, o técnico Rogério Ceni não terá à disposição o meia Everton Ribeiro, expulso contra o Corinthians. O zagueiro Gabriel Xavier, que ficou de fora do duelo com o Inter, segue como desfalque. O defensor lida com uma lesão na panturrilha.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X BAHIA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 6 de abril (domingo)



Horário: às 20h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano



Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Luiz Claudio Regazone



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Soteldo; Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.



Técnico: Pedro Caixinha

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Kanu, Santiago Ramos Mingo e Luciano Juba; Rodrigo Nestor, Caio Alexandre e Jean Lucas; Cauly, Lucho Rodríguez e Erick Pulga.



Técnico: Rogério Ceni