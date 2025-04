Transmissão ao vivo do GP do Japão de Fórmula 1 2025: veja onde assistir

O GP de Fórmula 1 do Japão 2025 será disputado na madrugada de hoje, no Circuito de Suzuka. A largada está prevista para as 2h (de Brasília).

Onde assistir ao vivo? A Band (TV aberta), BandSports (TV por assinatura), BandPlay (streaming —sujeito às condições da plataforma) e site da Band.

Max Verstappen fez a pole position e volta a largar na primeira posição do grid da Fórmula 1. O brasileiro Gabriel Bortoleto larga em 17º.

A McLaren fez a dobradinha na China. Oscar Piastri foi o vencedor do circuito, com Norris ficando em segundo. George Russell completou o pódio.

GP do Japão 2025 -- Fórmula 1