Patrocinador do São Paulo anuncia renovação que pode chegar a R$ 1 bilhão

Do UOL, em São Paulo

O CEO da Superbet, Alexandre Fonseca, anunciou nas redes sociais a renovação do patrocínio com o São Paulo em um acordo que pode chegar a R$ 1 bilhão em seis anos.

Hoje é um daqueles dias que a gente vai lembrar por muito tempo. Acabamos de fechar o maior contrato de patrocínio da história do futebol brasileiro: uma parceria entre a Superbet e o São Paulo que pode chegar a R$ 1 bilhão nos próximos seis anos!

Mais do que números, esse acordo mostra o quanto acreditamos na força do Esporte, na paixão da torcida e no impacto positivo que o futebol pode gerar dentro e fora de campo. É só o começo. Vamos juntos fazer história.

Alexandre Fonseca, CEO da Superbet, nas redes sociais

O que aconteceu

A renovação do patrocínio máster do São Paulo foi anunciada via Instagram. Alexandre Fonseca fez o post e o presidente são-paulino, Julio Casares, compartilhou.

O acordo foi divulgado como o "maior da história do futebol brasileiro", mas ainda não teve os detalhes revelados. De acordo com o clube e a empresa, os valores podem chegar a R$ 1 bilhão até o final do contrato, dependendo de bônus.

A parceria foi estendida por mais quatro temporadas, esticando o contrato até o ano em que comemorará um século da sua fundação. O vínculo era válido até o final de 2026. Com o novo acordo, o patrocínio da casa de apostas deve chegar a sete anos. A bet virou a principal patrocinadora do São Paulo no início de 2024.

Calleri, do São Paulo, comemora após marcar contra o Novorizontino, nas quartas do Paulistão Imagem: Divulgação/São Paulo

É o segundo contrato de longo prazo do 'Projeto Centenário 2030' do São Paulo. O clube lançou a iniciativa no final de outubro e anunciou a renovação com a Ademicon, que foi a primeira marca a aderir à parceria longeva.