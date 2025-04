Ramón lamenta expulsão em vitória sobre o Vasco e ausência em Derby: "Uma lástima"

O técnico Ramón Díaz foi expulso na vitória de 3 a 0 do Corinthians sobre o Vasco, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O comandante recebeu o vermelho de Anderson Daronco após reclamar de um gol anulado pela arbitragem.

Em entrevista coletiva, o argentino comentou o ocorrido e lamentou o fato de desfalcar o Timão no clássico contra o Palmeiras.

"Me surpreende a história futebolística que ele me expulsou três vezes. Eu falo com paciência. Ele anulou o gol e eu não disse nada. Vou perder o clássico, é uma lástima. O clássico é um espetáculo. Ele me expulsou e não disse nada. É uma lástima. Espero que não repita mais. Não é possível que ele me expulsou três vezes já", protestou.

Sem Ramón, o Alvinegro terá o auxiliar Emiliano Díaz no banco de reservas no embate com o Verdão.

Antes de pensar no Derby, no entanto, o Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

O clássico contra o Palmeiras será no sábado, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada do Brasileirão.