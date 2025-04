Memphis registra tornozelo inchado e ironiza VAR após vitória do Corinthians

Neste sábado, após a vitória de 3 a 0 do Corinthians sobre o Vasco, Memphis Depay usou as suas redes sociais para ironizar o VAR. O atacante registrou o estado que ficou o seu tornozelo.

"Hoje o VAR viu tudo", escreveu o holandês no Instagram.

Foto: Reprodução

Memphis levou um pisão de Lucas Piton ainda no primeiro tempo. Anderson Daronco nem sequer marcou falta, levando o holandês à loucura. O camisa 10 será avaliado pelo Departamento Médico nos próximos dias.

A diretoria do Corinthians, aliás, está preocupada. O diretor executivo de futebol Fabinho Soldado reclamou da arbitragem e citou o lance do atacante estrangeiro.

"Critério para os dois lados. Essa é nossa colocação. Tivemos alguns lances do Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o do Memphis, que está com o tornozelo bem inchado. Nos preocupa. Nossa colocação é que o critério seja usado da mesma forma", disse.

Ao longo do jogo desta noite, o Timão teve dois gols anulados pela arbitragem. Em ambos, Daronco foi chamado ao VAR. Em um, entendeu que Matheus Bidu cometeu falta. No outro, flagrou posição de impedimento de Yuri Alberto.

O técnico Ramón Díaz, aliás, foi expulso por reclamação após o segundo tento anulado em Itaquera.

"Me surpreende a história futebolística que ele me expulsou três vezes. Eu falo com paciência. Ele anulou o gol e eu não disse nada. Vou perder o clássico, é uma lástima. O clássico é um espetáculo. Ele me expulsou e não disse nada. É uma lástima. Espero que não repita mais. Não é possível que ele me expulsou três vezes já", protestou o argentino.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada.