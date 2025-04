Irreconhecível, Joanderson Tubarão sofre com rival carrapato e perde no UFC Vegas 105

Brasileiro em posição de maior destaque no card do UFC Vegas 105, Joanderson Brito era também um dos atletas mais aguardados pelos fãs de MMA de olho no evento deste sábado (5). Mas a expectativa dos torcedores foi totalmente frustrada por uma atuação apagada do brasileiro. Irreconhecível, 'Tubarão' foi totalmente dominado por Pat Sabatini, perdendo o 'co-main event' da noite na decisão unânime dos juízes.

Dentro do octógono, Joanderson viu de perto o monólogo do rival americano. Especialista na luta agarrada, Sabatini ativou o 'modo carrapato' durante os 15 minutos do combate, não dando qualquer tipo de brecha para que o brasileiro conseguisse respirar. Além de sofrer sua segunda derrota seguida, Tubarão também teve seu plano de tentar surfar no 'hype' de Diego Lopes frustrado com o revés acachapante sofrido.

"Chamam ele de tubarão. Assisti muito o filme 'Jaw' para me motivar e inspirar. Eu peguei ele. Quero continuar subindo a montanha até o topo, para ter a melhor vista", declarou o wrestler americano, ainda no octógono, após ter o braço erguido.

A luta

Logo nos segundos iniciais do combate, Sabatini mergulhou nas pernas de Joanderson e levou a luta para o solo. Por cima, o americano grampeou o rival para impedir o ímpeto inicial do brasileiro. Aos poucos, Tubarão conseguiu se reerguer. Entretanto, pressionado contra a grade, Brito foi novamente colocado para baixo, em situação incômoda. Na meia guarda, Pat conseguiu boas transições e passou a golpear o adversário nos segundos finais do assalto, via 'ground and pound'.

Assim como na primeira parcial, Sabatini tentou a queda logo no início do segundo round. Joanderson, por sua vez, conseguiu se manter de pé. Entretanto, na segunda tentativa o brasileiro sucumbiu e acabou novamente de costas para o solo. Por cima, o americano voltou a pontuar com golpes significativos na posição de 'ground and pound'. Dominante, Pat não deu margem para Tubarão ficar de pé até o soar do gongo.

Atrás no placar, Joanderson começou o terceiro e último assalto com um cruzado de direita perigoso. Atento, Sabatini tratou de encurtar a distância e derrubar o rival. Por baixo, o brasileiro tentou dar um bote na guilhotina, mas sem sucesso. Disposto a se manter na posição de domínio, o americano aumentou seu volume de golpes, novamente com o uso do 'ground and pound'.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:



Pat Sabatini venceu Joanderson Tubarão por decisão unânime

Chang Ho Lee venceu Cortavious Romius por nocaute técnico no segundo round

Brad Tavares venceu Gerald Meerschaert por decisão unânime

Ode Osbourne venceu Luis Gurule por nocaute técnico no segundo round

Torrez Finney venceu Robert Valentin por decisão dividida dos juízes

Dione Barbosa venceu Diana Belbita por finalização no primeiro round



Rhys McKee venceu Daniel Frunza por nocaute técnico (via paralisação médica)

Loma Lookboonmee venceu Istela Nunes por decisão unânime

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

