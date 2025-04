Ceará vence o Grêmio com artilheiro Pedro Raul e gol do 'meio da rua'

O Ceará venceu o Grêmio por 2 a 0 neste sábado (5), na Arena Castelão, em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul, de pênalti, e Matheus Araújo fizeram os gols da vitória do Vozão. O gol de Pedro Raul foi o sétimo do atacante em oito jogos com a camisa do time cearense.

O gol de Matheus também foi marcante, nos acrésimos da partida. O jogador, que entrou no segundo tempo, aproveitou sobra em jogada aos 50 minutos, quando Tiago Volpi, goleiro do Grêmio, foi para a área tentar empatar a partida quando estava 1 a 0 para o Ceará. A bola sobrou para Matheus, que bateu do meio da rua para decretar a vitória cearense.

O Ceará soma 4 pontos e ocupa a vice-liderança do campeonato, com a mesma pontuação do Corinthians, líder pelo saldo de gols. O Grêmio fica com 3 pontos na 6ª colocação.

O Ceará volta a campo no próximo sábado (12), quando enfrenta o Juventude fora de casa, pela 3ª rodada do Brasileirão.

Já o Imortal tem um compromisso na terça-feira (8), quando recebe em casa o Grau, do Peru, pela Sul-Americana. Pelo Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Flamengo no domingo (13), em casa.

Como foi o jogo

O Ceará começou melhor a partida na Arena Castelão, pressionando o Grêmio. Aos 10 minutos, o Vozão quase abriu o placar com um golaço de bicicleta de Galeano, mas Volpi espalmou para escanteio.

Aos 23 do 1º tempo, Pedro Raul, de pênalti, fez 1 a 0 para o Ceará. Com este gol, Pedro Raul chegou a sete gols em oito jogos com a camisa do time cearense.

Após o baque de sair perdendo, o Grêmio passou a trocar mais passes e melhorou no jogo. O time gaúcho passou a atacar mais e criou chances de empatar ainda no primeiro tempo, principalmente com Amuzu.

No entanto, o Ceará continuou muito perigoso nas escapadas em contra-ataque, e só não ampliou graças a Tiago Volpi.

O técnico Gustavo Quinteros colocou Cristaldo durante o intervalo, e o Grêmio ganhou mais volume de jogo no meio de campo e passou a controlar a partida. Mas foi o Ceará quem quase ampliou o placar aos 14 minutos do 2º tempo, com um chute de Pedro Raul que raspou o travessão.

O duelo ao longo da segunda etapa passou a ser ataque contra defesa, com o Grêmio pressionando e o Ceará acuado na retaguarda. Mas o time gaúcho foi ineficiente nas finalizações e, para piorar, o Ceará ampliou nos acréscimos com Matheus Araújo.

O atacante aproveitou para marcar em lance quando o Grêmio foi para o "tudo ou nada" nos acréscimos, com o goleiro Volpi indo para a área em cobrança de escanteio. Matheus ficou com a bola na sobra pela direita e bateu do meio da rua para fazer o 2 a 0 para o Ceará, garantindo os 3 pontos no Castelão.

Gols e destaques

Que lance! Aos 10 minutos, Galeano aproveitou uma sobra na área e mandou uma bicicleta. O atacante do Ceará só não abriu o placar graças ao reflexo do goleiro Volpi, que se esticou para fazer a defesa e espalmar para escanteio.

1 x 0: Aos 23 minutos do 1º tempo, Galeano invadiu a área gremista e tentou um lançamento, mas a bola bateu na mão de Lucas Esteves e a árbitra Edina Alves Batista assinalou o pênalti. Na cobrança, Pedro Raul bateu firme no lado direito de Volpi, que até acertou o canto, mas a bola foi no cantinho.

Perdeu sozinho... Aos 38 minutos do 1º tempo, Amuzu faz ótima jogada pela ponta esquerda e cruzou na medida para Arezo na pequena área. O jogador uruguaio subiu sozinho no entre dois zagueiros do Ceará, mas cabeceou para fora.

Passou raspando! Aos 14 minutos do 2º tempo, Pedro Raul dominou lançamento no peito e, na entrada da área, ajeitou e soltou uma bomba que raspou no travessão. Quase o segundo gol do Ceará!

Ataque contra defesa. Com cinco substituições após o intervalo, o Grêmio passou a dominar a partida e pressionou o Ceará no campo de defesa, que escapava esporadicamente em contra-ataques.

Que pancada! Nos acréscimos da partida, Cristaldo pegou uma bola meio e soltou uma bomba de fora de área, tirando tinta da trave do goleiro Bruno Ferreira e quase empatando para o Grêmio no finalzinho do jogo.

Paredão cearense. Bruno Ferreira fez uma ótima defesa em chute de André Henrique e evita o empate gremista.

2 x 0: Tiago Volpi foi para a área em escanteio aos 50 minutos de partida. Matheus Araújo ficou com o rebote, avançou e bateu de longe para decretar a vitória cearense.

Ficha técnica

Ceará 2 x 0 Grêmio

Campeonato: Campeonato Brasileiro (2ª rodada)

Data: 5/4/2025

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Hora: 18h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Edina Alves Batista

Cartões amarelos: Amuzu, Arezo e Igor Serrote (GRE), Matheus Bahia (CEA)

Cartões vermelhos: não houve

Gol: Pedro Raul (CEA), 25' do 1º tempo (1-0); Matheus Araújo (CEA), 50' do 2º tempo (2-0)



Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Sobral (Lourenço), Dieguinho, Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Aylon), Fernandinho (Alejandro Martínez), Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Léo Condé.

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Cristaldo), Edenilson (Monsalve); Pavón (João Pedro), Amuzu (André Henrique), Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros.