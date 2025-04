Botafogo bate o Juventude e conquista sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro

O Botafogo conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O Glorioso venceu o Juventude por 2 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos. Os gols da equipe carioca foram marcados por Igor Jesus e Mateo Ponte.

Com o resultado, os cariocas foram a quatro pontos e vão dormir na terceira posição. Já os gaúchos seguem com três, em sexto lugar.

O Fogão volta a campo nesta terça-feira, contra o Carabobo, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O Juventude, por sua vez, enfrenta o Ceará, no Alfredo Jaconi, às 16h do próximo sábado, em duelo válido pela terceira rodada do Brasileirão.

? AURA ? FOGÃO VENCE O JUVENTUDE NO NILTON SANTOS COM GOLS DE IGOR JESUS E MATEO PONTE! VAMOS EM FRENTE, FAMÍLIA BOTAFOGO! PRA CIMAAAAAAAAAA! ???? #AURA90 pic.twitter.com/TxKBX9V1Fx ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 6, 2025

O jogo

O Juventude surpreendeu no início com uma postura ofensiva e dominou os primeiros minutos. Os gaúchos assustaram em chute de Gabriel Taliari, mas o lance foi invalidado por impedimento. Do outro lado, o Botafogo errava muitos passes e não acomodava o adversário.

Aos poucos, os alvinegros equilibraram o jogo e na primeira chance abriram o placar, aos 23 minutos. Igor Jesus aproveitou passe de Artur e cabeceou sem chance para Marcão.

O gol deu tranquilidade aos donos da casa, que conseguiram controlar a partida. O Juventude sentiu o revés e só voltou a criar boa chance nos acréscimos. Petterson acertou a rede pelo lado de fora. Assim, o Botafogo manteve a vantagem até o intervalo.

Assim como no primeiro tempo, o Juventude começou a etapa final. Os gaúchos tiveram boa chance de empatar logo aos três minutos. Batalla foi lançado na área, mas chutou mal, pela linha de fundo.

O Botafogo respondeu aos dez minutos. Santi Rodríguez recebeu passe na área, mas chutou em cima da zaga. Igor Jesus ficou com o rebote, só que cabeceou para defesa de Marcão. Depois, foi a vez de Jair cabecear perto do gol.

De tanto insistir, os donos da casa ampliaram aos 16 minutos. Cuiabano cruzou rasteiro na área e Mateo Ponte apareceu sozinho para mandar para a rede.

Os cariocas continuaram com a postura ofensiva e quase marcaram o terceiro aos 18 minutos. Artur recebeu passe de Savarino e tentou voltar com o venezuelano, mas cruzou forte e viu o companheiro não alcançar a bola na pequena área. Só que no minuto seguinte, o Juventude teve grande chance. Em avanço rápido, Gabriel Talieri acertou a trave.

O confronto passou a ficar aberto. O Botafogo teve nova oportunidade aos 23 minutos. Artur ficou com a bola na área e finalizou no travessão. No minuto seguinte, os alvinegros balançaram a rede com Igor Jesus, mas o lance foi anulado pelo VAR.

O Juventude ganhou fôlego com o lance anulado e passou a buscar o ataque com mais intensidade. Sö que o Botafogo aproveitou os espaços para criar nova oportunidade aos 36 minutos. Artur recebeu livre, entrou na área, mas acabou travado por Jadson no momento da finalização.

Nos minutos finais, o Botafogo ficou com a posse de bola e impediu uma pressão final do Juventude. Com isso, os alvinegros puderam comemorar a primeira vitória neste Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO 2 X 0 JUVENTUDE

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 5 de abril de 2025 (Sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Bruno Cesar Chaves Vieira (PE)



VAR: Diego Pombo Lopez (BA)



Cartões amarelos: Alexander Barboza e Gregore (Botafogo); Batalla, Adriano Martins e Giraldo (Juventude)

GOLS



BOTAFOGO: Igor Jesus, aos 23min do primeiro tempo; Mateo Ponte, aos 16min do segundo tempo

BOTAFOGO: John, Vitinho (Mateo Ponte), Alexander Barboza, Jair e Cuiabano (Alex Telles); Gregore (Newton), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santi Rodríguez); Artur, Igor Jesus (Mastriani) e Jefferson Savarino



Técnico: Renato Paiva

JUVENTUDE: Marcão, Ewerthon, Adriano Martins, Abner e Alan Ruschel; Jadson, Mandaca (Emerson Galego) e Giraldo (Nenê); Petterson (Garcéz), Gabriel Talleri (Matheus Babi) e Emerson Batalla (Giovanni)



Técnico: Fábio Matias