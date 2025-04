Memphis celebra gol e assistência contra o Vasco e vê melhora do Corinthians

O Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Autor de um gol e uma assistência, Memphis Depay celebrou o triunfo e afirmou que o Timão melhorou coletivamente.

"Acho que foi um bom jogo. Tivemos muito espaço para jogar entre as linhas. Acho que ajudei mais o time hoje, o time melhorou. No segundo tempo perdemos um pouco do controle, podíamos fazer mais gols. Tudo no futebol são detalhes. Muita coisa é decidida nos detalhes. Todo mundo sabe que tem que ter foco nos detalhes. Mas estou feliz com o jogo, meu gol e a assistência", disse ao Amazon Prime.

Com o resultado, o Alvinegro aparece, momentaneamente, na primeira colocação, com quatro pontos. O clube, porém, pode perder posições neste domingo, após a realização dos outros jogos da rodada.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada.