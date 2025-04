Fabinho cita falta de critério da arbitragem em Corinthians x Vasco e revela preocupação com Memphis

Diretor executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado demonstrou a sua preocupação com a arbitragem brasileira neste sábado, após a vitória de 3 a 0 sobre o Vasco, pela segunda rodada. Na visão do dirigente, faltou critério para Anderson Daronco na Neo Química Arena.

O árbitro anulou dois gols do Timão. Em um, entendeu que Matheus Bidu cometeu falta. No outro, flagrou posição de impedimento de Yuri Alberto.

"Critério para os dois lados. Essa é nossa colocação. Tivemos alguns lances do Corinthians que não usaram do critério de chamar. Um deles foi o do Memphis, que está com o tornozelo bem inchado. Nos preocupa. Nossa colocação é que o critério seja usado da mesma forma", disse.

Memphis Depay levou um pisão de Lucas Piton ainda no primeiro tempo. Daronco nem sequer marcou falta, levando o holandês à loucura. O camisa 10 será avaliado pelo Departamento Médico nos próximos dias.

"A gente fica atento, de certa forma preocupados. É o começo do campeonato e não queremos falar de arbitragem. Queremos falar de futebol. Essa é nossa ideia. Sabemos que existe a boa vontade de melhorar a cada temporada. Estamos aqui para colaborar. Mas, quando o VAR chama três ou quatro vezes para um lado e para o outro não, nos preocupa. Queremos o critério para os dois lados", completou Fabinho.

O diretor, por fim, falou sobre a nova regra da CBF, que proibiu que jogadores subam na bola. O gesto foi feito por Memphis na final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, e gerou uma confusão.

"Nos cabe agora é aceitar. É uma regra que vem da CBF. Os atletas tem que acatar. Isso aconteceu antes e não fizeram essa regra. Mas tudo bem. Vamos acatar. Isso não vai interferir no nosso jogo, na alegria do Memphis de jogar aqui no Brasil. Não vai ter nenhuma interferência", finalizou Fabinho.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada.