Emiliano diz que Corinthians prioriza o Brasileiro: 'Não queremos sofrer de novo'

Neste sábado, o Corinthians venceu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica do Timão viu com bons olhos a atuação dos mandantes e não escondeu que a prioridade do clube é a liga nacional.

O auxiliar Emiliano Díaz relembrou o sofrimento da última temporada, quando o Alvinegro brigou contra o rebaixamento, e afirmou que isso nunca mais pode acontecer.

"O Brasileirão é sempre a prioridade. Sempre damos prioridade para a liga. O Corinthians sofreu ano passado. Não queremos sofrer de novo. Vamos brigar na copa também, mas a liga é prioridade. Sair da copa é chato, triste, mas não quero nem pensar no que aconteceu nos últimos anos no Brasileirão. É uma catástrofe [cair]. Não dá pra ser rebaixado nas copas. No Brasileirão, sim", disse.

"Temos experiência. Não permito que o Corinthians viva nunca mais isso. É muito sofrimento. Sair nas copas é chato, mas o outro [rebaixamento] é pior. Nesse sentido, nosso foco é o Brasileirão. Não podemos dar mole, é difícil. O Corinthians nunca mais pode passar pelo que passou no ano passado. Tomara que a gente chegue nas finais das copas também, mas não é fácil. Temos que ter pés no chão", completou.

O técnico Ramón Díaz, por sua vez, destacou a dificuldade do calendário brasileiro.

"Jogamos a cada três dias e tem viagens. Fomos para a Venezuela, voltamos e tivemos que jogar. Agora temos que ir à Colômbia. Na volta vai ter o clássico. Não é fácil, como muitos pensam. É muito difícil. O calendário é difícil. Por isso temos que estar sempre muito atentos e ter um time competitivo", analisou.

No Brasileirão de 2025, o Corinthians soma quatro pontos em dois jogos (uma vitória e um empate). Na Sul-Americana, o clube estreou na fase de grupos com uma derrota para o Huracán, em casa. Já na Copa do Brasil, a equipe estreia na terceira fase.

Por fim, Emiliano evitou prometer títulos. O auxiliar garantiu, apenas, que haverá muita entrega.

"Nós não prometemos títulos nunca. Cada jogo tem a mesma importância, como se fosse o último. É difícil. O goleiro titular se machucou, o camisa 10 se machucou. Não podemos prometer nada. Vamos tentar chegar o mais alto possível em todas competição. Às vezes dá, às vezes não. Nós somos um grupo que sonha muito. Defendemos uma camisa muito pesada, que te exige. Seria falta de respeito prometer algo", finalizou.

O Corinthians volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada.