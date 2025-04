Sport x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações do jogo da segunda rodada do Brasileirão

O Palmeiras entra em campo, neste domingo, para enfrentar o Sport, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para acontecer às 18h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As equipes voltam a se enfrentar depois de quatro anos.

De um lado, o Verdão vem de um empate sem gols com o Botafogo, no Allianz Parque, e está na 15ª posição, com um ponto. O Sport, que ficou no empate por 0 a 0 com o São Paulo, na estreia, no Morumbis, é o 13° colocado.

Ambas as equipes tiveram compromissos no meio da semana. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, por 3 a 2, em Lima, no Peru, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram os gols alviverde. O Sport, por sua vez, faturou o Campeonato Pernambucano ao bater o Retrô nos pênaltis, na quarta-feira.

O técnico Abel Ferreira pode ter os retornos dos meias Raphael Veiga e Aníbal Moreno, que foram desfalques no último compromisso, com traumas na região lombar e no ombro esquerdo, respectivamente. A dupla treinou normalmente com o elenco e vivem a expectativa de voltar a ser opção.

O meio-campista Mauricio, em transição física após se recuperar de cirurgia no ombro direito é dúvida. Enquanto seguem como baixas Mayke (lesão na coxa esquerda), Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Enquanto o técnico Pepa, do Sport, deve contar com o retorno do lateral Igor Cariús, que estava cumprindo protocolo de concussão após choque de cabeça diante do Tricolor paulista, na estreia do Brasileirão. Por outro lado, Dalbert (lesão na panturrilha) é baixa. Gonçalo Paciência (lesão no quadril direito) e Rodrigo Atencio (fratura no dedo do pé esquerdo) são dúvidas.

Palmeiras e Sport se enfrentaram pela última vez em outubro de 2021. Na oportunidade, o Verdão venceu por 2 a 1, com gols de Felipe Melo e Luiz Adriano, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FICHA TÉCNICA



SPORT X PALMEIRAS

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)



Data: 6 de abril de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araujo



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha



VAR: Rodrigo Nunes de Sá

SPORT: Caíque França; Hereda, João Silva, Antônio Carlos e Chico; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny, Chrystian Barletta e Pablo.



Técnico: Pepa

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Micael, Gustavo Gómez e Piquerez; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira