Sampaio Basquete segue invicto após dominar ADRM Maringá pela LBF

O Sampaio Basquete segue invicto na Liga de Basquete Feminino (LBF). Neste sábado, a equipe maranhense venceu a ADRM Maringá por 89 a 53, em partida disputada na Arcom, em Maringá (PR), válida pela sexta rodada da competição.

A equipe do Sampaio Basquete lidera a LBF com seis vitórias em seis jogos, seguido por Sesi Araraquara, atual campeão, que tem cinco vitórias. O Blumenau possui quatro derrotas e ainda não venceu no campeonato.

Alguém tá contando aí? ????? Mais um Troféu MVP @CAIXA pra Gabi Guimarães: é o 5º em 2025! Desta vez, a camisa 13 teve duplo-duplo de 22 pontos e 11 rebotes e 26 de eficiência na 6ª vitória do @SampaioBasket . Ela tá voaaando! ? Carlos Jr.#LBF #BasqueteFeminino pic.twitter.com/1FzUvoHdW1 ? Liga de Basquete Feminino (@LBF_Oficial) April 5, 2025

A equipe visitante dominou o jogo desde o início e não deu chances para a equipe paranaense, dominando o jogo em todos os períodos: 21 a 12 no primeiro quarto, 20 a 18 no segundo, 28 a 13 no terceiro e 20 a 10 no último. A ala-pivô Gabi Guimarães terminou a partida com duplo-duplo de 22 pontos e 11 rebotes, além de quatro roubos de bola.

"Vitória importante fora de casa, tivemos consistência de jogo fazendo mais de 20 pontos em todos os quartos e isso demonstra nosso trabalho coletivo. Defensivamente entendemos o caminho no segundo tempo e isso fez com que o jogo desgarrasse no placar a nosso favor. Estou contente com o desempenho e estamos prontos para os próximos três importantes compromissos com os times de cima da tabela", disse o técnico do Sampaio Basquete, David Pelosini.