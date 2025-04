Transmissão ao vivo do UFC Vegas 105: veja card principal e onde assistir

Josh Emmett e Lerone Murphy medem forças hoje no confronto principal do UFC Vegas 105, que será disputado na UFC Apex, em Las Vegas.

Onde assistir ao vivo? UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Josh Emmett volta ao octógono após um ano parado. Sua última luta foi marcada por um nocaute avassalador sobre Bryce Mitchell no UFC 296, em dezembro de 2023.

Lerone Murphy quer manter a invencibilidade. Com 15 vitórias em 16 lutas, ele vive excelente fase e já soma sete triunfos consecutivos no UFC. No currículo, vitórias importantes sobre Dan Ige, Edson Barboza e Ricardo Ramos.

UFC Vegas 105 - Card completo do evento

Card Principal - 22h (de Brasília)

Josh Emmett x Lerone Murphy

x Pat Sabatini x Joanderson Brito

x Brito Cortavious Romius x Chang Ho Lee

Brad Tavares x Gerald Meerschaert

Ode Osbourne x Luis Gurule

Torrez Finney x Robert Valentin

Card Preliminar - 19h (de Brasília)

Davey Grant x Daniel Santos

Diana Belbita x Dione Barbosa

Rhys McKee x Daniel Frunza

Loma Lookboonmee x Istela Nunes

Victor Henry x Pedro Falcão

Martin Buday x Uran Satybaldiev

Vanessa Demopoulos x Talita Alencar

