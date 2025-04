Brasileiros Pietra Rivoli e Pedro Chabalgoity estão na final do Roland-Garros Junior Series

Os campeões do Roland-Garros Junior Series serão conhecidos neste domingo, a partir das 14h30 (de Brasília), na Sociedade Harmonia de Tênis, com a final feminina entre a gaúcha Pietra Rivoli e a peruana Yleymi Muelle. A seguir, o título será decidido entre o brasiliense Pedro Chabalgoity e o equatoriano Emilio Camacho.

Os jogos serão transmitidos ao vivo pela ESPN 2 e Disney+.

Como no ano passado com Nauhany Silva e Luis Guto Miguel, o Brasil terá finalistas nas duas chaves, masculina e feminina. Entre as meninas, a gaúcha Pietra Rivoli chega à sua segunda final - foi vice-campeã em 2023 e semifinalista em 2024. Na semifinal, neste sábado, ela superou a argentina Sofia Meabe, por 6/2 e 6/4, e está a uma vitória da chave principal de Roland Garros Junior, em Paris.

"Hoje consegui apresentar um bom desempenho novamente. Tenho me dedicado bastante nas últimas semanas e fiz ótimas partidas, o que me ajudou a melhorar a cada dia", disse Pietra, que na final enfrentará a peruana Yleymi Muelle, que eliminou a mexicana Hanne Estrada por 7/5 e 6/1.

"Amanhã vou para a final com toda a força. A energia da torcida é incrível, é um verdadeiro privilégio jogar no Brasil. Espero que todos venham me apoiar e enviar boas vibrações", completou a jogadora.

Já Pedro Chabalgoity chega à sua primeira final no torneio, superando seu melhor resultado anterior, a semifinal em 2023. Neste sábado, o brasiliense demorou a entrar no jogo, o que lhe custou o primeiro set contra o peruano Nicolás Baena. Depois, recuperou a confiança e comandou os dois sets seguintes anotando 3/6, 6/2 e 6/0.

"Muito feliz por ter ganhado esse jogo, um jogo duro, mais mental e físico do que tático. É muito legal ter a energia da torcida. Vamos tentar ir dois brasileiros para Paris, eu e a Pietra", disse.