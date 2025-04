Diretor do Corinthians revela que Memphis preocupa por tornozelo inchado

O diretor executivo do Corinthians Fabinho Soldado revelou que o holandês Memphis Depay se tornou uma preocupação para o Corinthians com o tornozelo inchado.

O que aconteceu

O cartola reclamou da arbitragem após a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, sobretudo do VAR. A arbitragem de vídeo anulou dois gols do Corinthians, mas, segundo ele, não chamou a revisão do lance em que ocasionou o inchaço no tornozelo de Memphis.

Critério para os dois lados, esse é nossa colocação. Não vou entrar no mérito do que foi feito, em relação aos lances, tivemos alguns outros lances em relação ao Corinthians que não usaram o VAR, um deles o próprio lance do Memphis que está com o tornozelo bastante inchado e nos preocupa. Vamos analisar como vai chegar o atleta amanhã. Nossa colocação é que simplesmente o critério seja usado da mesma forma para as duas equipes disse Soldado.

Memphis Depay deu assistência para o primeiro gol e marcou o segundo tento corintiano no jogo. No terceiro, ele estava no lance que ocasionou o gol contra.

Os gols anulados pelo VAR também tiveram o nome do camisa 10 envolvido: no primeiro, ele deu o passe para Matheus Bidu; no segundo, ele recebeu de Bidu e marcou.

O próximo jogo do Corinthians é na terça-feira (8) pela Copa Sul-Americana. O Timão viaja à Colômbia para enfrentar o América de Cali.