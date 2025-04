Estados Unidos repetem feito das Olimpíadas e derrotam Brasil em amistoso

Os Estados Unidos repetiram feito das Olimpíadas de 2024 e venceram o Brasil neste sábado por 2 a 0, em confronto amistoso. Trinity Rodman e Lindsey Horan marcaram os gols da vitória norte-americana.

As seleções se enfrentaram pela final do futebol olímpico em Paris, que terminou em vitória norte-americana por 1 a 0. Já comandada pelo técnico Arthur Elias, a seleção feminina não conseguiu vencer as rivais e ficou apenas com a medalha de prata.

Este foi apenas o primeiro dos dois jogos entre as seleções: Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 23h30 (de Brasília), em San José, na Califórnia.

Como foi o jogo

Os Estados Unidos foram efetivos nas oportunidades criadas, apesar da boa atuação brasileira. As donas da casa conseguiram um gol logo no início do confronto, o que prejudicou a tática pensada por Arthur Elias. A seleção brasileira se organizou após alguns sustos e chegou por mais de uma vez na área ofensiva, mas sem conseguir boas finalizações contra o gol rival.

Na segunda etapa, o Brasil perdeu a potência do confronto e cedeu mais um tento às adversárias. Nos 45 minutos finais, a seleção feminina não conseguiu atuar com o mesmo desempenho do primeiro tempo. Os Estados Unidos finalizaram o confronto com 11 chutes a gol, contra seis das brasileiras. A posse de bola das donas da casa também foi superior, com 55%.

Gols e destaques

Na primeira chegada, gol dos Estados Unidos! Após erro de lançamento da equipe brasileira, Alyssa Thompson fez linda jogada e encontrou Trinity Rodman cara a cara com Lorena, para finalizar no canto esquerdo da goleira e abrir o placar com 5 minutos de jogo.

Alyssa Thompson acesa no jogo. A meio-campista dos Estados Unidos foi muito acionada no confronto. Na oportunidade, a camisa 11 conseguiu criar muito espaço abrindo para o meio, finalizou e obrigou Lorena a fazer bela defesa.

Lorena salvou novamente! Thompson mais uma vez conseguiu ótimo passe para quebrar a marcação brasileira, Sentnor recebeu e finalizou, mas a goleira brasileira saiu bem e evitou o mais um tento norte-americano.

Angelina tirou tinta da trave. A camisa 8 da seleção recebeu passe de Gio Queiroz pelo meio e finalizou de primeira, em chute que passou muito perto da trave direita.

Ludmila quase empatou com golaço! A atacante da seleção recebeu bola após cruzamento, dominou e finalizou forte, mas o chute explodiu no travessão.

Isa Haas também parou no travessão. A lateral arrancou pela direita e conseguiu boa e forte finalização, que passou por cima do gol de Tullis-Joyce, raspando no poste.

Lindsey Horan ampliou de pênalti! Lily Yohannes foi derrubada na grande área após chegada de Ludmila, e a árbitra anotou penalidade. A camisa 10 cobrou forte no canto direito de Lorena e marcou o segundo dos Estados Unidos, aos 21 minutos da segunda etapa.

Lorena salvou gol dos Estados Unidos. Em mais uma chegada das norte-americanas, Lindsey fez belo cruzamento na pequena área para Thompson desviar e, de muito perto, a goleira brasileira evitar mais um tento das donas da casa.

Ficha técnica

Brasil 0 x 2 Estados Unidos

Competição: Amistoso Internacional

Local: SoFi Stadium - Los Angeles, Califórnia - Estados Unidos

Data e hora: 05 de abril de 2025, às 18h (de Brasília)

Árbitro: Katia García (MEX)

Assistentes: Sandra Ramirez (MEX) e Shirley Perelló (HON)

VAR: Diana Perez (MEX)

Gols: Trinity Rodman, aos 5'/1ºT, Lindsey Horan, aos 21'/2ºT

Amarelos: Tarciane, Gio Queiroz, Isa Haas, Antonia

Estados Unidos: Tullis-Joyce; Emily Fox (Avery Patterson), Emily Sonnett, McKeown e Crystal Dunn; Alyssa Thompson (Yazmeen Ryan), Sam Coffey e Lindsey Horan (Jaedyn Shaw); Trinity Rodman (Cooper), Ally Sentnor (Lily Yohannes) e Macario (Ashley Hatch). Técnica: Emma Hayes

Brasil: Lorena; Isa Haas, Tarciane (Duda Sampaio) e Yasmin (Antonia); Ludmila (Bruninha), Mariza, Angelina (Fe Palermo) e Adriana; Gabi Portilho, Amanda Gutierres (Kerolin) e Gio Queiroz (Jheniffer). Técnico: Arthur Elias