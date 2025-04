Pedro Raul brilha, Ceará bate o Grêmio e vence a primeira no Campeonato Brasileiro

O Ceará venceu a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena Castelão, neste sábado, os comandados de Léo Condé bateram o Grêmio por 2 a 0. A partida, bastante disputada, foi decidida pelo atacante Pedro Raul, que vive grande fase em Fortaleza desde que deixou o Corinthians por empréstimo. Ele marcou o primeiro gol, de pênalti, e Matheus Araújo ampliou a vantagem do time da casa na reta final.

Com o resultado, o Ceará chegou aos quatro pontos e subiu, momentaneamente, para a segunda posição, podendo perder posições com o complemento da rodada. Na estreia tinha empatado por 2 a 2 com o Rd Bull, em Bragança Paulista (SP).

Já o time gaúcho desperdiçou a oportunidade de manter os 100% de aproveitamento na competição e estacionou nos três pontos. A equipe gaúcha tinha estreado com vitória, por 2 a 1, em cima do Atlético-MG em partida realizada em Porto Alegre.

Em campo, a partida começou muito movimentada, com chances para os dois lados. Aos três minutos, o goleiro Bruno Ferreira segurou uma bola recuada e o Grêmio teve a oportunidade de bater falta dentro da área. Arezo, no entanto, não foi feliz na finalização e a bola bateu na barreira. A resposta do Ceará veio com Galeano, que acertou um voleio e quase abriu o placar aos 10 minutos. Tiago Volpi saltou e espalmou a bola por cima do travessão, numa grande defesa.

Quando o ritmo diminuiu e o jogo ficou mais técnico, o time da casa cresceu. Aos 22 minutos, Galeano cruzou e a bola bateu no braço de Lucas Esteves, dentro da área. Pênalti assinalado. Pedro Raul cobrou forte, rasteiro e no canto, sem chances para Volpi. O Grêmio ainda ameaçou com jogadas de Amuzu e Arezo, mas não conseguiu superar o goleiro Bruno Ferreira.

No segundo tempo, o cenário mudou. O Grêmio passou a se aplicar mais, mas o Ceará continuava perigoso, aproveitando os espaços nos contra-ataques. Aos 13 minutos, Pedro Raul arriscou de fora da área e quase marcou um golaço no Castelão, mas a bola explodiu na trave. Aos 17, Cristaldo e Pavón avançaram pela direita, mas Arezo não conseguiu finalizar com precisão.

Mesmo cansado, o Ceará manteve a marcação alta e, apesar de deixar espaços, conseguiu neutralizar as investidas gremistas. Aos 48 minutos, Cristaldo arriscou de muito longe e a bola passou perto, assustando o goleiro Bruno.

Aos 50 minutos, o Ceará selou a vitória. Após cobrança de escanteio com a presença ofensiva do goleiro Volpi, Matheus Araújo ficou com a sobra. Ele arrancou com velocidade e finalizou de longe para o gol vazio, garantindo o triunfo cearense.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 2 X 0 GRÊMIO

CEARÁ - Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral (Lourenço), Diego e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Aylon), Pedro Raul (Nicolas) e Fernandinho (Alejandro Martínez). Técnico: Léo Condé.

GRÊMIO - Tiago Volpi; Igor Serrote (João Pedro), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Cristaldo) e Edenílson (Monsalve); Pavón (Aravena), Arezo e Amuzu (André). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS - Pedro Raul, pênalti, aos 25 minutos do primeiro tempo e Matheus Araújo aos 50 do segundo

CARTÕES AMARELOS - Matheus Bahia (CEA); Igor Serrote, Arezo e Amuzu (GRE)

ÁRBITRO - Edina Alves Batista (SP)

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).