Seleção Brasileira feminina é superada pelos EUA em confronto amistoso

Neste sábado, em confronto amistoso, a Seleção Brasileira feminina enfrentou os EUA no SoFi Stadium, em Los Angeles, e perdeu por 2 a 0. Trinity Rodman e Lindsay Horan foram as responsáveis por marcar para as donas da casa.

Este foi o primeiro duelo entre ambas as seleções após a final dos Jogos Olímpicos de Paris (2024). Na ocasião, os EUA também se saíram vencedores, mas pelo placar de 1 a 0, e garantiram a medalha de ouro.

Brasil e EUA voltam a se enfrentar na próxima terça-feira, às 23h30 (de Brasília), no Earthquakes Stadium, em San Jose, por outro amistoso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Selec?a?o Feminina de Futebol (@selecaofemininadefutebol)

O placar foi inaugurado pelos EUA logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Após bela troca de passes, Trinity Rodman recebeu na área e arrematou firme para marcar.

Aos 21 minutos da etapa complementar, as mandantes aumentaram a diferença. Em jogada na área, Ludmila derrubou a atacante adversária e a arbitragem assinalou penalidade máxima. Lindsay Horan assumiu a responsabilidade,