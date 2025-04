Dione Barbosa cumpre promessa e finaliza Diana Belbita no UFC Vegas 105

Durante a semana da luta do UFC Vegas 105, Dione Barbosa fez uma previsão ousada: vitória por nocaute ou finalização no primeiro round. Neste sábado (5), a brasileira mostrou que é uma mulher de palavra ao cumprir sua promessa com êxito. Em uma grande performance, a peso-mosca (57 kg) pernambucana finalizou Diana Belbita com um katagatame ainda no assalto inicial.

Além de se postar como uma das candidatas ao bônus de 'Performance da Noite' em meio a um card recheado de decisões, Dione voltou à coluna das vitórias em grande estilo. Agora, a judoca brasileira soma dois triunfos e uma derrota no octógono mais famoso do mundo. No MMA profissional, 'The Witch', como Barbosa é conhecida, soma oito resultados positivos e três reveses.

"Acho que foi a oportunidade. Se tiver uma oportunidade de finalizar, eu vou capitalizar. Eu melhorei muito a minha parte em pé, então quero usar mais, quero unir isso a um jogo completo de MMA. Começar a luta bem em pé. Mas ela estava tão próxima que eu decidi mudar de nível e buscar o solo", destacou a brasileira, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Vegas 105.

A luta

Dione começou bem o duelo com uma sequência de jab e direto. Em resposta, Belbita lançou dois cruzados e um 'overhand', mas sem precisão. Aos poucos, a romena soltou seu jogo, baseado em chutes e contragolpes. Atenta, a brasileira fez a rival caminhar para trás com um boxe em linha efetivo. Na curta distância, Barbosa aproveitou o bom momento para derrubar Diana e já cair na montada. Por cima, a brasileira foi implacável e ajustou um belo katagatame, obrigando a adversária a dar os 'três tapinhas' em sinal de desistência.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 105 até então:

Dione Barbosa venceu Diana Belbita por finalização no primeiro round



Rhys McKee venceu Daniel Frunza por nocaute técnico (via paralisação médica)

Loma Lookboonmee venceu Istela Nunes por decisão unânime

Victor Henry venceu Pedro Falcão por decisão unânime

Martin Buday venceu Uran Satybaldiev por decisão unânime

Talita Alencar venceu Vanessa Demopoulos por decisão unânime dos juízes

