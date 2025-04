Investigado por suspeita de manipulação, atacante Ênio é afastado pelo Juventude

O Juventude não relacionou o atacante Ênio para a partida contra o Botafogo, disputada na noite deste sábado, no Estádio Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador é investigado por suspeita de manipulação de resultado.

O clube informou à CNN Brasil que Ênio não viajou com a delegação para o Rio de Janeiro devido a uma "decisão interna". O atacante se mantém em silêncio.

Um cartão amarelo na partida entre Juventude e Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela primeira rodada do Brasileirão, gerou suspeita em casas de apostas. A alegação foi de um volume anormal de palpites na punição de Ênio. A informação é do ge.

Aos 36 minutos do primeiro tempo, Ênio foi advertido com cartão amarelo, pelo árbitro Paulo Cesar Zanovelli, por reclamação, após falta próxima da área do Juventude. As casas de apostas reportaram o caso ao Governo Federal e à CBF, que investigam o caso e ainda não se pronunciaram.

Após as denúncias das casas de apostas, a CBF repassou relatórios para o Ministério Público e STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).

Ênio está no Juventude desde o começo de 2025. O clube gaúcho pagou R$ 1 milhão ao Amazonas pelo atacante, após ele se destacar no Estadual.

Caso seja punido, Ênio pode ser suspenso por tempo indeterminado e até banido do futebol. Em 2023, a Operação Penalidade Máxima decretou o banimento de seis jogadores, que tiveram papel ativo em suas ocorrências, parecidas com o caso do atacante do Juventude.