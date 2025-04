Igor Jesus encerra jejum de dois meses, e Botafogo vence Juventude no Rio

O Botafogo venceu o Juventude por 2 a 0 neste sábado, em confronto pela segunda rodada do Brasileirão Série A de 2025. Os gols da partida foram marcados por Igor Jesus, após dois meses sem balançar as redes, e Mateo Ponte.

Com o resultado, o Botafogo chegou a quatro pontos conquistados após empatar no primeiro jogo do torneio. O Juventude se manteve com três na tabela.

Igor Jesus tinha marcado pela última vez em 29 de janeiro. O tento foi contra o Fluminense, em confronto pelo Campeonato Carioca.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado: o Ju recebe o Ceará e o Glorioso vai à casa do RB Bragantino, os dois duelos às 16h (de Brasília).

Como foi o jogo

Em primeiro tempo chuvoso, aconteceu apenas uma finalização no alvo. Durante toda a primeira etapa, as duas equipes tiveram dificuldades de finalizar contra o gol adversário. O Juventude tentou encontrar o gol em algumas oportunidades, mas sem êxito. A única finalização no alvo foi dada pelo Botafogo, quando Igor Jesus abriu o placar.

O Botafogo acordou na segunda etapa e conseguiu ser eficiente sobre o Juventude. O Glorioso conseguiu cinco finalizações contra o gol dos adversários, considerando um gol anulado por impedimento. A melhor oportunidade da equipe do Rio Grande do Sul aconteceu com Taliari, em batida na trave.

Gols e destaques

Igor Jesus abriu o placar! Aos 23 minutos do primeiro tempo, o centroavante recebeu cruzamento do ponta Arthur e desviou de cabeça para o lado direito do gol do Juventude, sem chance para o goleiro Marcão.

Batalla perdeu chance incrível. O camisa 27 recebeu bola em velocidade e, cara a cara com John, chutou muito mal e perdeu oportunidade de igualar o placar.

Mateo Ponte ampliou! Após belo cruzamento de Cuiabano, o lateral-direito se jogou na bola como um centroavante e aumentou a vantagem dos donos da casa, aos 16 minutos da segunda etapa.

Quase Taliari diminuiu a vantagem. O atacante conseguiu grande jogada pelo meio e chutou com efeito, mas a bola parou na trave esquerda de John.

Arthur parou na travessão. O ponta foi acionado na ponta-direita e cortou para dentro da grande área. A bola rebateu em zagueiro e o atacante finalizou para ficar perto de golaço.

Igor Jesus fez seu segundo, mas tento foi anulado por impedimento. Mateo Ponte estava um pé à frente quando recebeu lançamento e cruzou para dentro da grande área. O centroavante girou e marcou bonito gol, mas que foi revisado pelo VAR e cancelado.

Marcão evitou o terceiro do Botafogo. Santi abriu espaço na frente da grande área e não foi ameaçado por cobertura. O meia finalizou bem e o goleiro do Juventude fez ótima defesa. O paredão ainda evitou tento no lance seguinte.

Ficha técnica

Botafogo 2 x 0 Juventude

Competição: 2ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro

Data e hora: 05 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Neuza Inês Back e Bruno César Chaves Vieira

VAR: Diego Pombo Lopez

Gols: Igor Jesus, aos 23'/1ºT, Mateo Ponte, aos 16'/2ºT

Amarelos: Barboza, Batalla, Giraldo, Gregore, Adriano Martins

Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Barboza e Cuiabano (Alex Talles); Gregore (Newton), Patrick de Paula (Santi Martínez) e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Igor Jesus (Mastriani). Técnico: Renato Paiva

Juventude: Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Emerson Batalla (Giovanny), Jadson, Giraldo (Nenê) e Mandaca (Galeco); Talirari (Matheus Babi) e Petterson (Garcez). Técnico: Fábio Matias