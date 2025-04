Díaz festeja atuação do Corinthians, mas detona calendário e mira reabilitação na Sul-Americana

Feliz pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro nos 3 a 0 sobre o Vasco neste sábado, na Neo Química Arena, Ramón Díaz disse já estar centrado no compromisso do meio de semana pela Copa Sul-Americana, onde o time paulista vai tentar a reabilitação na competição. Na terça-feira, os corintianos viajam até a Colômbia para enfrentar o América de Cali pela segunda rodada.

Questionado sobre como pretende armar o time para se recuperar do revés na estreia para o Huracán, Díaz foi direto ao ponto. "Muito descanso, muito vídeo, estudo, conversa com os jogadores. Hoje tivemos uma partida muito especial por jogar na nossa casa, para nossa torcida, mas teremos pela frente uma longa viagem", afirmou o treinador.

O calendário apertado, segundo o comandante, é um complicador para quem tem a missão de fazer o time ter um bom aproveitamento com tantas competições a disputar. Durante a coletiva, ele não escondeu o descontentamento com a situação.

"Não é fácil. É muito difícil. Não vamos ter tempo de treinar, já teremos uma longa viagem e os atletas têm de render. Por isso precisamos de um elenco forte para conseguir superar essas dificuldades que surgem", afirmou.

O bom resultado obtido em casa trouxe o questionamento se o Brasileiro seria prioridade. Emiliano Díaz, filho do treinador e seu auxiliar, falou sobre o assunto. "Temos de competir, ter os pés no chão e não dar mole no Brasileirão. É um grande torneio e não queremos mais passar o que vivemos no ano passado (quando o time ficou ameaçado de ser rebaixado)", afirmou.

Em noite de brilho dos atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay, Ramón Díaz mostrou satisfação com o entendimento da dupla, mas destacou também os atletas coadjuvantes. "São dois grandes jogadores que estão vivendo um grande momento. Mas temos outros que também são importantes como o Romero e o Talles Magno. Isso é muito bom", comentou.