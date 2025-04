Brasil vira sobre o Equador, vai à semi do Sul-Americano e se garante na Copa do Mundo sub-17

O Brasil venceu o Equador por 3 a 2 neste sábado, pela quinta rodada da fase de grupos do Sul-Americano sub-17, no Estádio Olímpico Jaime Morón León, em Cartagena, na Colômbia. Os gols da virada foram marcados por Luis Eduardo, Gustavo Gomes e Luis Gustavo, enquanto Luis Eduardo (contra) e Justin Lerma balançaram as redes para os equatorianos.

Desta maneira, a Seleção Brasileira garantiu sua vaga na Copa do Mundo do Catar e se classificou à semifinal do Sul-Americano. A equipe aguarda os resultados do Grupo A para saber o seu adversário na próxima fase.

A competição decidirá os sete representantes da América do Sul no Mundial sub-17, que acontecerá no Catar, entre 5 e 27 de novembro deste ano.

O jogo

O Equador abriu o placar aos 46 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o zagueiro Luis Eduardo desviou para dentro da própria meta.

Já aos sete da etapa complementar, o Equador aumentou a vantagem no marcador com cobrança de pênalti de Justin Lerma.

Três minutos depois, o Brasil buscou a reação com Luis Eduardo. O jogador do Grêmio se redimiu do erro no primeiro tempo e cabeceou para o fundo das redes.

Não demorou para a Seleção Brasileira chegar ao gol de empate. Aos 11, Gustavo Gomes acertou um chute rasteiro no canto esquerdo e deixou tudo igual em Cartagena.

Aos 44 minutos, Luis Gustavo arrancou pelo lado esquerdo, entrou na área e bateu chapado para o gol, virando a partida para o Brasil.