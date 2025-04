Sada Cruzeiro vence o Guarulhos e abre vantagem nas quartas de final da Superliga masculina

O Sada Cruzeiro contou com a energia de sua torcida, que lotou o Riachão no início da noite deste sábado, e venceu o Guarulhos por 3 sets a 0 em casa. No duelo que abriu a série melhor de três das quartas de final da Superliga masculina de 2024/25, os cruzeirenses comandaram as ações e abriram os playoffs com vantagem, com parciais de 29/27, 25/21 e 25/22.

No próximo sábado, dia 12, às 18h (de Brasília), o confronto entre os times será em Guarulhos, no Ginásio Ponte Grande. Se vencer, a Raposa garante uma vaga nas semifinais. Caso a série precise de um terceiro jogo, a decisão ocorrerá no dia 16/04, quarta-feira, novamente no Riachão.

VITÓRIA CINCO ESTRELAS! É 3 A 0! Sada Cruzeiro larga na frente na série melhor de três das quartas de final! Em sets diretos no Riachão completamente lotado, o elenco cruzeirense leva a melhor sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos! Última parcial: 25/22 pic.twitter.com/gqUwHi9iqh ? Sada Cruzeiro (@sadacruzeiro) April 5, 2025

O primeiro set da série foi o mais equilibrado, com um placar colado até o ponto decisivo. O Guarulhos assumiu a frente com um bloqueio do ponteiro Rammé, marcando 22/21. O Sada Cruzeiro voltou para o jogo reassumiu a frente no placar, Nery Tambeiro colocou o oposto Alemão para aumentar a rede. A estratégia fez efeito, o oposto bloqueou e o flecha ficou na frente do placar em 25/24. Mas a equipe de casa manteve a calma, empurrados pela torcida, viraram o placar e fecharam.

A equipe comandada por Filipe Ferraz entrou no segundo set com confiança após vencer e fechou com tranquilidade. Já no terceiro, os flechas mostraram resiliência com um placar empatado até 16º ponto, mas o Sada Cruzeiro não deu chances e fechou, vencendo o primeiro confronto da série.

Com 16 pontos, sendo seis bloqueios, o central Lucão foi o maior pontuador do jogo, com 71% de aproveitamento no ataque. Ele também foi eleito o destaque da partida e recebeu o troféu VivaVôlei.

"Eles começaram bem no jogo, estavam virando bola muito bem, mas no segundo set, principalmente, conseguimos nos organizar melhor, para eliminar o principal jogador deles ali dentro de quadra. Então abrimos uma vantagem boa e conseguimos manter isso no terceiro set. A lição que fica é que a gente não pode tirar o pé em momento algum. A gente abriu em vários momentos do jogo, dois, três pontos ali, e deixávamos eles encostarem. Claro que eles tiveram méritos, conseguiram sacar muito bem em alguns momentos, mas em alguns também foi um pouquinho de erro a mais nosso. Então é baixar esse tipo de erro, para que eles não tenham essa oportunidade de encostar no placar quando a gente abrir. E agora vamos com tudo para o próximo jogo em Guarulhos", disse Lucão.