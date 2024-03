Fluminense renova contrato com o atacante Kauã Elias até o fim de 2029

Nesta quinta-feira, o Fluminense anunciou a renovação de contrato com o atacante Kauã Elias até o fim de 2029. Revelado pelo clube carioca, o atleta já havia firmado novo contrato até dezembro de 2026, com acordo para renovar até 2029 após completar 18 anos de idade.

"Essa renovação é muito importante para mim. Estou muito feliz, um presente de aniversário como esse é o que muitas pessoas querem. Agora é continuar treinando bem para que, quando o momento chegar, eu possa desfrutar e fazer o que eu sei fazer de melhor, que é gol", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Kauã chegou ao clube em 2016, com apenas 11 anos de idade. Em 2022, durante excursão do time sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou marcando 16 gols em 16 partidas. Assim, em 2023, estreou pelo time profissional na partida contra o The Strongest-BOL, em duelo válido pela fase de grupos da Conmebol Libertadores, se tornando o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental.

Por fim, o garoto também brilhou pela Seleção Brasileira Sub-17, sendo um dos artilheiros do Sul-Americano da categoria, com cinco gols.