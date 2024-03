Endrick sente dores na perna direita e deixa semi contra Novorizontino

O atacante Endrick, do Palmeiras, foi substituído com dores na perna direita no segundo tempo da semifinal do Paulistão, contra o Novorizontino.

O que aconteceu

A joia alviverde sentiu a coxa aos 26 minutos do segundo tempo. Ele havia acabado de dar um carrinho para tentar alcançar a bola e salvar um passe errado perto da linha lateral no ataque.

Autor do gol da partida, o camisa 9 ficou deitado no gramado reclamando de dores. Enquanto o atleta era atendido, o técnico Abel Ferreira chamou Rony para conversar.

Endrick foi substituído, mas chegou a pedir para ficar em campo. Ele foi flagrado pela transmissão da partida fazendo gestos de positivo para a comissão técnica.

O atacante de 17 anos saiu mancando e ficou com gelo no banco de reservas, mas inicialmente não preocupa. Ele vem de uma semana agitada com a seleção, durante a Data Fifa, e já emendou com a preparação para a semi do Estadual.

O Palmeiras vai vencendo por 1 a 0. caso a classificação à final se confirme, o primeiro jogo contra o Santos será disputado no domingo (31).