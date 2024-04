Brasil fatura título por equipes no Campeonato Pan-Americano e Oceania de judô

O Brasil fez bonito na disputa por equipes mistas do Campeonato Pan-Americano e da Oceania de judô. Neste domingo, o time brasileiro conquistou a medalha de ouro do evento, disputado na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro.

Na decisão, vitória sobre Cuba, um tradicional rival, por 4 a 1. O Brasil foi representado por Rafaela Silva, Ellen Froner, Beatriz Souza, Vinicius Ardina, Marcelo Gomes e Leonardo Gonçalves. Foi o terceiro título consecutivo do país na disputa mista por equipes.

A conquista se juntou às outras 15 medalhas obtidas nas chaves individuais (6 ouros, 3 pratas e 6 bronzes), na sexta-feira e sábado, e isolou ainda mais o país no quadro geral de medalhas.

"Lutar por equipe é um por todos e todos por um. Você entra lá querendo fazer seu melhor. Se um perde, todo mundo perde. Se um ganha, todo mundo ganha. Independente de vitória ou derrota, tem essa união. O Brasil sempre foi uma equipe muito unida, todos vibram um pelo outro e isso faz toda diferença", comemorou o judoca Marcelo Gomes.

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) apostou em uma estratégia de dar experiência a jovens valores na competição, proporcionando oportunidades a nomes como Ardina e Michael Marcelino (73kg), Shirlen Nascimento (57kg), Giovanna Santos (+78kg) e Marcelo Gomes (90kg).

"Nós pensamos e estamos focados na classificação para os Jogos Olímpicos de Paris, mas estabelecemos uma estratégia de compor a equipe com jovens atletas já pensando no futuro. Essa oportunidade de rodagem e vivenciar a energia dentro de um evento importante como o Campeonato Pan-Americano é importante para isso. Eles cumpriram a missão e não se intimidaram", comentou Marcelo Theotonio, gerente de alto rendimento da CBJ.