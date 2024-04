Arrascaeta e Pulgar deixam Maracanã com lesões após derrota do Flamengo

Do UOL, no Rio

O meia Arrascaeta e o volante Erick Pulgar deixaram o Maracanã com lesões após a derrota do Flamengo por 2 a 0 para o Botafogo neste domingo (28).

O que aconteceu

Erick Pulgar, que foi substituído ainda no primeiro tempo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo. O chileno passará por exames no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (29).

Já Arrascaeta apresentou um incômodo no músculo posterior da coxa direita e foi substituído no segundo tempo. O uruguaio também será reavaliado no CT.

O Flamengo já tinha problema clínico com Everton Cebolinha. O atacante se recupera de uma lesão muscular na panturrilha direita e foi desfalque pela terceira vez consecutiva.

Gabigol segue suspenso. O atacante foi punido por tentativa de fraudar o exame antidoping e o Flamengo ainda tenta obter um efeito suspensivo.

O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (1). O time recebe o Amazonas, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.