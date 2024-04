???????Fabrício Bruno aponta vacilo do Flamengo e diz que sofreu falta em gol do Botafogo

O Flamengo não transformou a superioridade do primeiro tempo em gols e pagou caro na etapa final. O Botafogo deu o bote e levou a melhor no clássico: 2 a 0, neste domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Fabrício Bruno apontou o vacilo do time.

"Faltou concluir um pouco mais as jogadas. Muitas vezes querendo entrar tocando na área, em vez de bater de fora da área e testar o goleiro deles", analisou.

O Flamengo dominou o primeiro tempo. Contudo, o goleiro do Botafogo não fez defesas difíceis. Na etapa final, logo aos sete minutos, o rival abriu o placar. Depois, nos acréscimos, chegou ao segundo gol. Por sinal, com um toque de polêmica.

Fim de jogo. Flamengo 0 x 2 Botafogo. ? Flamengo (@Flamengo) April 28, 2024

Diego Hernández ganhou o lance de Fabrício Bruno, fazendo uma carga no zagueiro. O árbitro Raphael Claus, contudo, não deu falta. Na sequência, Jeffinho rolou para Savarino marcar.

"No lance do segundo gol, para mim, é falta. Eu sou maior do que ele, ele é mais baixo, bateu na minha costela. É falta, mas ele não deu, assumo a responsabilidade. Não vejo problema nenhum nisso. Trabalhar agora, tem jogo importante pela Copa do Brasil no meio de semana e depois para a gente se reabilitar no Brasileiro no fim de semana contra o Bragantino lá", concluiu Fabrício Bruno.

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Amazonas, no Maracanã, às 21h30 (horário de Brasília), pela Copa do Brasil.