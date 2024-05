Cássio terá busto no Corinthians e brinca: 'Legal ter essa homenagem vivo'

Do UOL, em São Paulo

Cássio será homenageado pelo Corinthians com um busto no Parque São Jorge. A decisão foi anunciada pelo presidente Augusto Melo em coletiva de imprensa realizada no CT Joaquim Grava, na tarde de hoje (18).

O que aconteceu

O Timão homenageará o ídolo com um busto na sede social do clube. Cássio se juntará a Zé Maria, Wladimir, Marcelinho Carioca, Ronaldo Giovaneli, Teleco, Rivellino, Sócrates, Luizinho, Baltazar, Cláudio e Neco, que também fora eternizados no PSJ.

A homenagem, que ainda não tem data definida para ocorrer, tirou risos do goleiro, que ficou feliz de saber que receberá ainda em vida.

"É bom receber homenagem agora, porque é normal fazer quando morre, né (risos). Então é legal ver essa homenagem vivo, e estou muito vivo! Então fiquei muito feliz e é um reconhecimento de tudo, será marcante para mim" Cássio

"Acho que tudo que vivi aqui foi de máximo respeito de ambos os lados, só tenho a agradecer a todos que trabalharam, até mesmo nessa situação da minha saída. Agradeço ao presidente e ao Fabinho pela forma como conduziram tudo. Tem pessoas que querem ajudar o Corinthians, eles querem isso, não saio do time por conta dessa gestão, pois foram pessoas muito legais comigo e sempre cumpriram o que falaram, sendo muito francos. Espero que o Corinthians cresça e melhore, o presidente tem muitos anos aqui ainda para melhorar" Cássio

Sonho realizado

Ao se tornar o terceiro jogador com mais jogos pelo Corinthians (atualmente é o 2º), em julho de 2022, Cássio foi homenageado com um mosaico feito pela torcida. Para o goleiro, o momento foi um sonho realizado na sua carreira.

"Fiquei feliz demais em receber um mosaico da torcida do Corinthians", disse o goleiro. "Ficava olhando jogadores que ganhavam mosaico e pensava se um dia eu ia ganhar. Foi um dos momentos mais emocionantes para mim", completou.