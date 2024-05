Nasce a filha de Dudu, atacante do Palmeiras; veja fotos

Neste sábado, Esther, filha do atacante Dudu com a esposa Paula Caroline Campos, nasceu. O camisa 7 do Palmeiras registrou o evento por meio da sua conta no Instagram (veja as fotos mais abaixo).

"Nossa pequena Esther chegou, transformando nosso mundo com sua presença. Sua mãe e eu estamos emocionados e cheios de expectativas para essa nova etapa. Estaremos ao seu lado em cada desafio e celebração, compartilhando amor e apoio incondicional", celebrou.

Pelas fotos divulgadas pelo ponta, o lateral Mayke marcou presença no nascimento. Outros dois filhos do jogador, Cauê e Pedro Henrique, também compareceram ao local.

Mais cedo, o atacante participou do jogo-treino do Verdão contra o São Bento, que terminou em goleada por 6 a 1, na Academia de Futebol. O experiente jogador está se recuperando de lesões no menisco e ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Dudu, portanto, não entra em campo desde o dia 27 de agosto de 2023, na vitória do Palmeiras contra o Vasco, por 1 a 0, pelo Brasileirão, no Allianz Parque.

Com o adiamento da sétima e oitava rodadas do Brasileirão por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, a equipe de Abel Ferreira volta a campo para defender a vantagem de 2 a 1 contra o Botafogo-SP, pela terceira fase da Copa do Brasil, às 19h (de Brasília) da próxima quinta-feira, em Ribeirão Preto.