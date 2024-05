Alavés marca no começo e vence o Getafe pelo Campeonato Espanhol

Neste sábado, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Alavés venceu o Getafe por 1 a 0, em casa. A partida foi realizada no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria, na Espanha.

O gol foi anotado por Carlos Vicente, logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O atacante aproveitou a cobrança de falta de Ruben Duarte e estufou as redes.

Com o resultado, o Alavés subiu para a 10ª colocação de La Liga, com 45 pontos. O Getafe, por sua vez, desceu para 11º, com 43.

O Alavés encerra sua participação no Campeonato Espanhol no próximo sábado, às 16 horas (de Brasília), quando visita Las Palmas. Simultaneamente, o Getafe recebe o Mallorca.