Gabigol volta a treinar no Flamengo após polêmica e usará a camisa 99

Após polêmica, o atacante Gabigol voltou a treinar no Flamengo neste sábado. Na reapresentação do elenco, na última sexta-feira, o jogador foi dispensado.

Agora, Gabriel Barbosa utilizará a camisa 99 depois de ter perdido o direito de vestir a 10. As informações foram divulgadas inicialmente pelo GE.

Na última quinta-feira, uma foto do Gabigol com o uniforme do Corinthians foi vazada. A punição foi definida em reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e outros membros da diretoria.

Além de perder a 10, o atacante também foi multado. Após um trabalho na academia, ele se juntou aos demais no treinamento realizado na manhã deste sábado.

A manhã foi de treino no Ninho do Urubu neste sábado (18) ? Marcelo Cortes / CRF#VamosFlamengo #CRF pic.twitter.com/vGXGiGt3Hw ? Flamengo (@Flamengo) May 18, 2024

A única competição que Gabigol deve continuar usando a camisa 10 é a Copa Libertadores. A Conmebol não permite a troca de numeração ao decorrer do torneio. No Brasileirão e na Copa do Brasil, Gabriel Barbosa deve utilizar a 99.

Com o adiamento da sétima e oitava rodadas do Brasileirão, o próximo compromisso do Flamengo será contra o Amazonas, às 21h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, na Arena da Amazônia. O Rubro-Negro defende a vantagem de 1 a 0 construída na ida.