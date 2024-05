Marco Reus marca 100º gol "em casa" em clima de despedida do Dortmund

O Borussia Dortmund goleou o Darmstadt por 4 a 0 neste sábado (18), pela última rodada do Campeonato Alemão, em jogo que ficou marcado pelo clima de despedida da torcida do Dortmund ao meio-campista Marco Reus, que deixará a equipe ao final da temporada e fez seu último jogo no Signal Iduna Park.

Matsen, Brandt, Malen e o próprio Reus fizeram os gols do Borussia. O meia, que chegou ao Dortmund em 2012, anotou o segundo gol da partida, em um golaço de falta.

Este foi o 100º gol de Reus na casa do Dortmund. Ao todo, o meia de 34 anos fez 170 gols pela equipe alemã.

Vale lembrar que o Borussia Dortmund ainda tem mais um compromisso na temporada: a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, que ocorrerá em 1º de junho, em Wembley.

Homenagens ao ídolo

A torcida conhecida como "Muralha Amarela" também deu um show e homenageou o jogador em sua despedida em casa. Os torcedores exibiram faixas com frases como "Seu nome significa identificação e lealdade", e fizeram um mosaico que dizia "Obrigado, Marco".