Amazonas e Paysandu ficam no empate em confronto direto contra o Z4 da Série B

Neste sábado, Amazonas e Paysandu ficaram apenas no empate de 1 a 1, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela sexta rodada da Série B d Campeonato Brasileiro.

Os mandantes saíram na frente aos 38 minutos do primeiro tempo. Matheus Serafim foi lançado em velocidade e tocou na saída do goleiro para inaugurar o marcador. Os visitantes, porém, reagiram rápido e buscaram o empate aos 46. Esli García aproveitou a sobra na área grande área e estufou as redes.

Com o resultado, o Amazonas aparece em 15º lugar na competição, com cinco pontos, um a mais que o Paysandu, que está em 17º.

O Amazonas volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. O clube recebe o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela volta da terceira fase do torneio. Na ida, os cariocas venceram por 1 a 0.

O próximo compromisso da Onça na Série B será no dia 28 de maio, terça-feira, contra o Mirassol, às 19 horas, em Manaus, pela sétima rodada.

O Paysandu, por sua vez, tem a Copa Verde pela frente. Na quarta-feira, às 20 horas, o clube recebe o Vila Nova pela partida de ida da grande final. Já o próximo embate do Papão pela Segunda Divisão será no próximo sábado, contra o Guarani, às 21 horas, fora de casa.