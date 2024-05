Santos x Brusque: informações e prováveis escalações do jogo válido pela Série B

Neste domingo, o Santos recebe o Brusque em partida válida pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 11 horas (de Brasília).

Pela primeira vez o Peixe poderá atuar com o apoio de sua torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida as vítimas do Rio Grande do Sul, garantindo um valor mínimo de R$500 mil reais, para doação.

E o Alvinegro Praiano vem animado para o compromisso. O clube vem de vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, fora de casa. Com isso, a equipe voltou para a liderança, com 12 pontos, assim como o Sport, que tem menos saldo de gols.

O técnico Fábio Carille, contudo, terá desfalques importantes, especialmente no ataque. Guilherme sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e está fora, assim como Julio Furch e Pedrinho, ambos com pubalgia. O lateral direito Aderlan, se recuperando de cirurgia na mão direita, completa a lista.

Do outro lado, o Brusque vive fase conturbada. O clube não vence há cinco jogos. São quatro derrotas e um empate. Na última rodada, o Quadricolor ficou no empate de 0 a 0 com o Operário-PR, em casa.

Os catarinenses estão em 16º lugar, com quatro pontos.

FICHA TÉCNICA



SANTOS X BRUSQUE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 19 de maio de 2024, domingo



Horário: 11 horas (de Brasília)



Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz e Renan Aguiar da Costa



VAR: Daniel Victor Costa Silva

SANTOS: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Bigode e Patati



Técnico: Fábio Carille

BRUSQUE: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Ianson e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Marcos Serrato e Dionísio; Diego Tavares, Osman e Olávio



Técnico: Luizinho Lopes.