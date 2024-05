Ferroviária ganha do Confiança e dorme na vice-liderança da Série C

Na noite deste sábado, a Ferroviária ganhou do Confiança por 1 a 0, pela quinta rodada da Série C, na Fonte Luminosa. A equipe paulista chegou a terceira vitória seguida.

Com o resultado, a Ferrinha vai dormir na vice-liderança da terceira divisão, com 11 pontos. Já os visitantes estão em 12º lugar, com quatro.

O único gol da partida saiu aos sete minutos da primeira etapa, com Carlão. Após o tento, a Ferroviária contou com o apoio da torcida para segurar o resultado.

?? 6? 1T - GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL Juninho rouba a bola e passa para Carlão, ele limpa a jogada e acerta um belo chute no cantinho do gol! Pra cima, Locomotiva! ?? AFE 1 - 0 ADC#BrasileiroSérieC #VamosFerroviária #AFExADC pic.twitter.com/9fc7HDJj79 ? Ferroviária (@afeoficial) May 18, 2024

Na próxima rodada, a Ferrinha enfrenta o Figueirense no próximo dia 26, às 16h30 (de Brasília), no Orlando Scarpelli. Já o Confiança encara o ABC no dia 25, às 17h, no Batistão.

Confira os outros resultados deste sábado da Série C

CSA 0 x 0 Sampaio Corrêa

Volta Redonda 2 x 1 Naútico