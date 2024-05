Romário brinca após ficar no banco do América-RJ: "Não mandarei o treinador embora"

Neste sábado, o América-RJ começou com o pé direito pela Série A2 do Campeonato Carioca, ao vencer o Petrópolis por 2 a 0, no Estádio Giulite Coutinho. Presidente do clube, Romário foi relacionado, mas não foi acionado.

Após a partida, o mandatário brincou com o fato de ter acompanhado o triunfo do banco e celebrou a conquista dos três pontos.

"Não é comum, nem um pouco. O mais importante é que dessa vez não mandarei o treinador embora. Estava tudo combinado. É claro que teria sido legal ter jogado pela expectativa que foi criada, principalmente pela gente que está fazendo um trabalho muito sério no América-RJ, eu como presidente, todos que estão participando até indiretamente dessa gestão", iniciou.

"O mais importante é a parte técnica, isso que prevaleceu hoje. Saiu daqui com três pontos, uma estreia bem interessante, a torcida está feliz e vamos seguir no caminho", completou.

Apesar de Romário não ter jogado, o seu filho, Romarinho, entrou na reta final do duelo no lugar do atacante André, ex-Santos. Os gols do triunfo foram marcados por Digão e pelo Menino da Vila.

Com o resultado, o América-RJ está na liderança da Série A2 do Campeonato Carioca, com três pontos. Na próxima rodada, a equipe de Romário terá pela frente a Cabofriense, às 15h (de Brasília) do próximo dia 26, no Luso-Brasileiro.