Goiás goleia o Botafogo-SP e assume liderança provisória da Série B

O Goiás recebeu o Botafogo-SP neste sábado, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa goleou por 4 a 0, mantendo a invencibilidade dentro da competição e ainda assumiu a liderança provisória do campeonato.

Com a vitória, o Goiás chega aos 14 pontos e é o novo líder da Série B. Santos e Sport, ambos com 12 pontos, ainda jogam na rodada. Na outra ponta da tabela, o Botafogo-SP segue com apenas quatro pontos e permanece na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento.

Os dois times voltam a campo pela terceira fase da Copa do Brasil. O Goiás visita o Cuiabá nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), depois de ter vencido o jogo de ida por 1 a 0. Já o Botafogo-SP recebe o Palmeiras, também na quinta-feira, às 19h, após sofrer 2 a 1 no primeiro duelo.

VITÓRIAAAAAAAAA ESMERALDINAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! ?? EM CASA, GOLEAMOS O BOTAFOGO-SP POR 4 A 0 E ASSUMIMOS MAIS UMA VEZ A LIDERANÇA DA SÉRIE B!#GOIxBOT (3×0)#BrasileirãoB pic.twitter.com/MNpVfJAf5i ? Goiás Esporte Clube (@goiasoficial) May 18, 2024

O Goiás abriu o placar aos 24 minutos de jogo. Depois de boa jogada de Welliton na ponta direita, Marcão aproveitou o rebote do goleiro e marcou. Aos 40 minutos, Welliton repetiu a jogada e cruzou para Marcão fazer o segundo.

No segundo tempo, o Esmeraldino continuou pressionando. Edson até balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O terceiro gol do jogo saiu apenas 25 minutos, quando Ángelo Rodríguez recebeu de Juninho e finalizou.

Já aos 45 minutos, depois de duas defesas de Michael, Thiago Galhardo ficou com o rebote e fechou a goleada do Goiás.