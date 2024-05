Ponte tem dificuldade para chegar a Chapecó, e jogo contra a Chapecoense muda para segunda

Por conta do mau tempo no aeroporto de Chapecó (SC), a delegação da Ponte Preta não conseguiu embarcar na manhã deste sábado (18) para a partida com a Chapecoense que seria realizada neste domingo (19).

A partida foi remarcada pela CBF para segunda-feira (20), às 19h00. pic.twitter.com/f4U2728ZgY

