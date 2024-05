Presidente, Romário vê do banco André Balada decidir para o America

Do UOL, no Rio de Janeiro

Presidente do America, Romário mobilizou a torcida para a estreia da equipe na Segunda Divisão do Campeonato Carioca. Ele mesmo se relacionou para a partida contra o Petrópolis e gerou a expectativa de que entrasse em campo, mas ele ficou apenas no banco de reservas e viu André Balada, ex-Santos e Vasco, decidir e dar a vitória por 2 a 0 ao Mecão.

"Coloca o senador!"

A torcida do America compareceu em bom número e pediu a entrada de Romário. Bem-humorada, ela gritou "ô, ô, ô, coloca o senador!" e "ô, ô, ê, ê, solta o Romário nessa p...!".

Romário vibrou bastante nos dois gols. O primeiro, no primeiro tempo, marcado por Digão após bela assistência de André. E o segundo, na etapa final, em chute cruzado de Balada.

André comemorou correndo em direção a Romário. Ele apontou para o Baixinho e o abraçou efusivamente. Já no primeiro gol, todos os jogadores e comissão técnica que estavam no banco abraçaram o senador.

Imagem: RENAN AREIAS/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A pequena torcida do Petrópolis chegou a provocar Romário. Ela gritou "Ah, é Edmundo!", citando o atual desafeto do Baixinho.

A plateia contou com o apresentador Alex Escobar, da TV Globo. Ele é torcedor ilustre do America.

Os "parças" de Romário também estavam presentes, como o ex-zagueiro Fábio Braz. As filhas do Baixinho foram outras que compareceram.

Filho de Romário, Romarinho entrou no fim do segundo tempo. Ele, que é atacante, acabou não tendo oportunidades.