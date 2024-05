Santos arrecada quase R$ 650 mil para doações ao RS com venda de ingressos

O jogo entre Santos e Brusque, neste domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, promete ter casa cheia. Mais de nove mil santistas já compraram ingresso para assistir ao embate na Vila Belmiro.

Conforme divulgado pelo presidente Marcelo Teixeira, foram comercializados 9.367 bilhetes para o compromissos até às 14 horas (de Brasília) deste sábado, gerando uma renda de R$ 648.840,00. A renda será integralmente revertida às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Este será o primeiro jogo do Santos com torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate.

O Peixe realizou duas partidas com os portões da Vila Belmiro fechados e, após o duelo com o Brusque, terá que fazer mais três com público parcial.

No momento, o Alvinegro Praiano lidera a Série B, com 12 pontos. Os catarinenses estão em 16º, com quatro. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 11h (de Brasília).