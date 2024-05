Copa LBF: AD Santo André enfrenta o Ituano na disputa do 3º lugar

Do UOL, em São Paulo

AD Santo André e Ituano se enfrentam neste sábado (18), a partir das 18h, na disputa do 3º lugar da Copa LBF. A partida será disputada no Ginásio Gigantão, em Araraquara.

Nas semifinais, Sampaio Corrêa e Sesi Araraquara venceram seus respectivos adversários e se garantiram na primeira decisão da história do torneio.

A disputa pelo título ocorrerá já neste sábado (18), às 21h, no Ginásio Gigantão de Araraquara, sede de todo o evento. (COM INFORMAÇÕES DO OTD)